Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki televizyon kulesini hedef aldı. Düzenlenen bombalı saldırının ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

RUSYA: KİEV HALKI İLETİŞİM KULELERİNDEN UZAK DURSUN

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev’deki televizyon kulesini hedef aldı. Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki siviller panik kaçmaya başladı.



Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan saldırıdan saatler önce Rusya Savunma Bakanlığı, provokasyon içerikli yayınların sosyal medya üzerinden yayıldığını savunarak, Kiev'deki istihbarat binasının ve teknoloji üslerinin vurularak imha edileceğini duyurmuştu.

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