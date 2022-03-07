Türkiye Gazetesi

Moody's, Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda bir indirime daha gidildiği aktarıldı.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ NEGATİF OLDU

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi. Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez Bankasının sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi endişelerden kaynaklandığı ifade edildi.

TEMERRÜT RİSKİ ARTTI

Açıklamada, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yabancı tahvil sahiplerinin yatırımlarının sadece bir kısmını telafi etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta, Rusya'nın kredi notunun incelemeye alındığını bildirmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 3 Mart'ta ülkenin kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürmüştü.

Moody's'ten Rusya kararı: Kredi notu B3'e düştü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın kredi notunu Baa3'ten B3'e düşürdü.

American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurdu ABD’li kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaş sebebi ile Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.