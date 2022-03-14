Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve birçok ülkeye ihraç ettiği SİHA'lar, gündem olmaya devam ediyor. En az 13 ülkeye başarıyla ihraç edilen ve aynı zamanda birçok ülke ile ihracat için görüşmelerin devam ettiği bilinirken, bir açıklama da Letonya'dan geldi. Letonya Savunma Bakanı Pabriks, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' ile ilgili olumlu mesajlar verdi, "Almayacağız demiyorum ama gidip de yarın bu sistemi alıyoruz diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" dedi.

"KENDİ SEMALARIMIZDA TEST ETMEK İSTİYORUZ"

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) 'SavunmaSanayiST'nin sorularını cevaplayan Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariği konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. "Henüz anlaşmayı imzalamış değiliz" diyen Pabriks, "Bu ilgisiz olduğumuz manasına gelmiyor zira Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz" dedi.

"Elbette bütçemizi de dikkate almamız gerekiyor" diyen Pabriks, "Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. Şu anda Savunma Bakanlığı ile bunu konuşuyoruz. Yani hayır, almayacağız demiyorum ama gidip de yarın bu sistemi alıyoruz diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2, en az 13 ülkeye başarıyla ihraç edildi

"TB2'LERİ ÜLKEMİZE KONUŞLANDIRIRLARSA MEMNUN OLURUZ"

'Gelecekte Türkiye'den ne bekledikleri' sorusuna ise, "Türkiye'ye gelince ise NATO içerisinde öncelikle kendilerinden siyasi destek bekliyoruz. Zira bazen NATO ve AB içerisindeki tartışmalarda ayrı düşebiliyoruz. Kendimizi bu tartışmalarla tutsak etmemeliyiz. İlkbaharda Savunma Bakanı Akar'ın Letonya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz ve kendisi görmekten son derece memnun oluruz. Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz. Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" ifadeleriyle cevapladı.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLERİZ"

Türkiye'nin, Avrupa'nın gelecekteki savunma ve güvenlik politikasının parçalarından birisi olacak olan Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) kapsamındaki projelere katılmak için yaptığı başvuruya ise, "Türkiye'nin PESCO projelerine dahil olmasını destekleriz. Bize göre kapı tüm NATO partnerlerine açık olmalı. AB söz konusu olduğunda Letonya Türkiye'yi pek çok durumda destekliyor. AB'deki lobiniz biziz. Bu kesinlikle bizim çıkarımıza olan bir durum" dedi.

Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: Umudun silahı bayraktar Alman Bild gazetesi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri övdü. Ukrayna'nın savunması Türk teknolojisine güveniyor başlıklı haberde TB2'lerin Rus teçhizatını yok ettiği belirtildi.

Bayraktar'dan yeni 'Kızılelma' paylaşımı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı yeni İHA Bayraktar Kızılelma'ya beğeni yağdı