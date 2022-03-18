Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Suriye’de şehirleri kuşatan, sivil altyapıyı bombalayan ve güvenli koridorlar gibi bahanelerle şehirleri boşaltan Rusya, benzer taktikleri Ukrayna’da da sahneliyor. Kiev, Harkov, Mariupol ve Odessa gibi büyükşehirlere yönelik baskıyı her geçen gün artıran Rusya, Suriye’de olduğu gibi buralarda da hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini ayrım gözetmeksizin bombalıyor. Sivillerin hayatını zorlaştırmak, yaşadığı yerleri terk etmeye zorlamak için sağlık ve enerji altyapılarını hedef alıyor. Böylece Rus askerlerin ilerleyişi de kolaylaşıyor.

TİYATRO BİNASI VURULDU

Moskova, aksini gösteren yaygın delillere rağmen sivil bölgeleri hedef almadıklarını iddia ederken, Batılı güçler ve insan hakları grupları Rusya’yı savaş suçu işlemekle itham ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü geçen ay, saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini söyleyerek Rusya'yı Harkov'daki bir hastane ve okulda misket bombası kullanmakla suçladı. Bununla birlikte Rus kuvvetleri Mariupol şehrindeki bir çocuk hastanesini, ekmek kuyruğundaki insanları ve son olarak içinde çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin sığındığı Drama Tiyatro binasını vurdu.

KORİDOR TUZAĞI

Rusya ayrıca, tıpkı Suriye’de olduğu gibi kuşattığı Ukrayna şehirlerinden sivillerin çıkmalarına izin vermek için sözde güvenli koridorlar ilan etti. Uzmanlara göre bu, Suriye'de denenmiş ve test edilmiş; bazen kuşatma altındaki bölgelerinden kaçmaya çalışan sivillerin ölümü, yaralanması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan bir strateji.

SİCİLİ KABARIK

Rusya, 2015 yılında Suriye iç savaşına Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin yanında girerek Şam'ın 11 yıllık çatışmada katliamlarına ortak oldu. Savaş kayıtlarını tutan ‘Suriye Arşivi'ne göre 2011'den bu yana ülkedeki en az 270 tıbbi tesis Rusya ve Esad rejimi tarafından saldırıya uğradı. İnsan hakları örgütlerine göre Rusya 2016'daki Halep işgali ve ülkenin son büyük muhalefet kalesi olan komşu İdlib’de 2019-2020 yıllarında muhaliflere karşı ölüm kustu, okulları, pazarları, hastaneleri ve yine ekmek kuyruklarını hedef aldı.

PUTİN'İN KRİTİK HATASI

Amerika merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında Suriye’de edindiği tecrübeyi kullandığını belirterek benzeri eylemler gerçekleştirdiğine dikkat çekti. CSIS, Rusya'nın Suriye'deki savaş maliyetinin yıllık 2 milyar dolar olduğunu Ukrayna’da ise Rus işgalinin maliyetini yalnızca ilk haftada 7 milyar dolar olduğunu belirterek "Kremlin'in Ukrayna'daki stratejisinde büyük tökezlemeler var. Bu da uzun süreli bir savaş ihtimalini artırıyor" denildi.

ABD, ‘Endişelerimiz yüksek seviyede’ diyerek duyurdu: Çin Rusya’ya yardım edebilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.

Ukrayna'dan sonraki hedef belli oldu mu? Rusya devlet televizyonunda korkutan senaryo Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali 24 Şubat'tan bu yana sürerken, dünya kamuoyundaki 'yeni işgal' senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Rus albay Igor Korotchenko'nun Rusya devlet televizyonunda harita üzerinde yaptığı çizimlerle anlattığı senaryoda, Rusya ordusunun NATO üyesi üç ülke ile tarafsız İsveç’in bir bölümünü ele geçirdiği gösterildi.