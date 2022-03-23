Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Bölgeden sıcak çatışma sesleri gelirken, milyonlarca sivil bu savaştan etkilenmiş durumda. Bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Televizyonda yayımlanan röportajında Zelenski, NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma yolu olduğunu açıkladı.

“NATO’DAN VAZGEÇMEYE HAZIRIZ”

Zelenski verdiği röportajda, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

PUTİN’LE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenski, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO'ya uyarı: Direkt çatışma çıkar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Rusya'dan kritik nükleer silah açıklaması: Tehdit olursa başvurabiliriz CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı.

Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya’nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan cevap geldi.