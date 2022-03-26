Türkiye Gazetesi

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Pazartesi günü düşmesinin ardından Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9’u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

İKİNCİ KARA KUTU ARANIYOR

Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sivil Havacılık İdaresi kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar uçakta hayatını kaybeden 120 kişinin kimliğinin DNA analizi yapılarak tespit edildiğini açıkladı. Uçakta bulunan 132 yolcunun da hayatını kaybettiğini doğrulayan yetkililer, uçakta bulunan 2'nci kara kutunun bulunması için ise çalışmaların hala devam ettiğini açıkladı.

Uçak enkazında, geçtiğimiz Çarşamba günü ilk kara kutu bulunmuş ve incelemeye alınmıştı.

Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı Çin medyası dün Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşmesi sonucu kazadan kurtulanın olmadığını belirtti.

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