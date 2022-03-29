Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerinde önemli bir aşamanın atlatılmasına önayak olan müzakerelerin en sonuncusu İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti. Dünya basınında da ilgiyle karşılanan bu görüşme sonrasında, petrol ve altın fiyatlarında da belirgin bir düşüş yaşanırken dünya piyasalarında belli anlamda rahatlama yaşandı. Bu gelişmelerin akabinde Rusya, müzakerelerin neden Türkiye'de yapıldığına da açıklık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı” dedi.

TÜRKİYE'YE MÜZAKERE TEŞEKKÜRÜ

Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya gelerek, Ukrayna’daki savaşa karşı ateşkes ve barış görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara'nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” dedi.



Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, “Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi görüşme dünya basınında! 'Avrupa değil Erdoğan başardı' Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti. Türkiye'nin savaşın başından beri üstlendiği arabulucu barışçıl bir rol üstlenmesi dünya basınında da geniş yer buldu. Alman gazeteci Wolfram Weimer, “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlıklı makalesinde, “Dünya İstanbul’a bakıyor ve barış umuyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi.