Türkiye Gazetesi

14 metre uzunluğundaki balinada herhangi bir yaralanma izi görülmedi. Adalılar, karaya oturan ve vücudunun bir kısmı su üstünde kalan balinayı derin sulara çekmek için seferber oldu. 10 gün boyunca sahilde kalan balina, sonunda tekneler kullanılarak sığ sulardan kurtarıldı.

YOLUNU KAYBETTİĞİ İÇİN BURALARA GELDİ

Canavarın inanılmaz drone görüntülerini çeken üç çocuk babası Gary Buchan, “Balina sonunda gitti, umarım bir daha da gelmez. Balinalar genelde 800 metre ila 100 metre derinlikteki sularda yaşarlar. Herhalde yolunu kaybettiği için buralara geldi” dedi.

Balina kusmuğundan elde ediliyor: Kilosu 16 bin lira Balinanın kusmuğunun içerisindeki yağdan üretilen misk-i amber kokusuna vatandaşlardan yoğun ilgi. 3 gramı 50 liradan satılan kokunun fiyatının pahalı olmasından dolayı müşterilere gram gram satılıyor. Amber ve misk karışımlı esanslı kokunun kilosu ise 16 bin lirayı buluyor. İnsan sağlığına birçok faydası olan kokunun kalbi ferahlattı belirtildi.

Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi Mersin'de kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen milyonlarca lira değerinde 'ambergris' maddesi ele geçirildi.