Türkiye Gazetesi

Cinsel taciz skandalıyla ülkenin gündemine oturan York Dükü Prens Andrew’in bir olayı daha patlak verdi. İngiliz Prens Andrew’in, İngiliz pasaportu almak isteyen FETÖ’den tutuklu eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Eyvap İşbilen’den 750 bin sterlin rüşvet aldığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegrap (DT) gazetesinde yer alan habere göre bir dönem Goldman Sachs’ta bankacılık yapan Selman Türk’ten 1 milyon sterlin rüşvet alan Prens Andrew’e İşbilen’in şikayeti üzerine Yüksek Mahkeme’de dava açılmasıyla olay ortaya çıkmıştı.

FETÖ TUTUKLUSUNUN EŞİNDEN RÜŞVET ALDI

York Dükü’nün bağış adı altında topladığı rüşvetlerin arasında Türk milyoner Nebahat Evyap İşbilen’in 750 bin sterlinlik (yaklaşık 14 milyon TL) bağışı da yer alıyor. 2015 yılında FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Eyvap İşbilen’in Selman Türk aracılığıyla Prens Andrew’e rüşvet verdiği iddia edildi. Ancak İşbilen, Selman Türk’ün kendisini dolandırdığını öne sürerek İngiltere’de dava açtı. Olay Prens Andrew’ın Kasım 2019’da St James Sarayı’nda “Pitch@Palace” adlı yatırım yarışması düzenlemesiyle ortaya çıktı. Etkinliğin prestijli “Halkın Seçimi” ödülü ise “Heyman AI” adlı dijital bankacılık şirketine verildi.

TÜRK İŞ ADAMI 14 MİLYON LİRA GÖNDERDİ

Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Selman Türk adlı genç finansçı, Prens Andrew ile yakın ilişkiler kurdu ve birlikte başarılı işlere imza attılar. Mahkeme kayıtlarına göre, 15 Kasım 2019 tarihinde, Prens Andrew’ın kişisel hesabına 14 milyon lira bir para girdisi oldu. Parayı İşbilen tarafından gönderildiği iddia ediliyor. İşbilen’in iddiasına göre, ödeme Selman Türk’ün aracılığıyla İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew’a rüşvet olarak verildi. İngiliz Daily Telegraph ve Daily Mail gazeteleri ise Prens Andrew’ın 750 bin sterlinlik bu ödemeyi daha sonra iade ettiğini yazdı.

RÜŞVET KARŞILIĞINDA PASAPORT

O dönemde Türkiye’de İngiltere’de dijital bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan “Heyman AI” bankası Türk basınında “FETÖ’nün Londra’daki bankası” olarak ifade edilmişti. Selman Türk üzerinden yapılan 4 milyon liralık bir başka ödemenin ise prensin eski eşi Sarah Ferguson’a aktarıldığı kaydedildi. İddiaya göre, Sarah Ferguson bir Türk firmanın marka elçisi olması karşılığında bu ödemeyi aldı. Konuya ilişkin Daily Telegraph’a açıklamada bulunan sözcüsü, Ferguson’ın Selman Türk hakkındaki suçlamalardan habersiz olarak bu ödemeleri aldığını söyledi. Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’ın Selman Türk’ten aldığı ödemelerin, 40 milyon sterlinlik uluslararası yolsuzluğun bir parçası olduğu kaydedildi.

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