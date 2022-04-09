Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları her geçen gün daha da artıyor. Dün öğle saatlerinde Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonunu Rus güçleri tarafından vuruldu. Korkunç saldırıda 5'i çocuk 52 sivil hayatını kaybetti, 100'den fazla insan ise yaralandı.

UKRAYNA CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Korkunç saldırı tüm dünyayı şok ederken, Ukrayna tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Bu saldırının büyük bir savaş suçu olduğunu söyleyen Zelenski "Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok" diyerek kınadı.

RUSYA SALDIRIYI KABUL ETMEDİ

Rusya ise açıklama yaparak Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla "ilgisi olmadığını" söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.

SURİYE’YE GÖNDERİLEN İLK RÜTBELİ SUBAY

BBC’nin haberine göre, Rusya saldırıyı kabul etmese de bu katliamdan ondan sorumlu. Hatta saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiği öğrenildi. Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan olan Dvornikov, 2015'te Rusya tarafından Suriye'ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor.

PUTİN’İN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Aleksandr Dvornikov, Suriye'de gösterdiği performansın ardından 2016 yılında 'Kahramanlık' ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı. General Dvornikov'un Rusya'nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass'a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.

NATO TARAFINDAN ANALİZ EDİLECEK

NATO'da görevli askerler ise şimdiden Aleksandr Dvornikov'un geçmişteki emirlerini ve taktik kararlarını inceleyen bir dosya oluşturmaya başladı. Tanınmış bir asker olan Rus Generalin geçmiş yıllardaki savaş deneyimleri analiz edilerek Rusya'nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlar tahmin edilmeye çalışılacak.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

AB'den Rusya'ya enerji yaptırımı! Kömür ithalatı yasaklandı Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

Rusya'dan şoke eden saldırı cevabı: Onları Ukrayna vurdu Ukrayna'da tahliye için Kramatorsk'teki tren garında bekleyen 4'ü çocuk 39 sivil Rus güçlerinin füze saldırısında hayatını kaybetmişti. 100'lerce sivilin de yaralandığı saldırıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.