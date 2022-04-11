Türkiye Gazetesi

Filipinler’de tropikal fırtına Megi’nin yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, dün sabah saatlerinde Filipinleri vuran tropikal fırtınadan ülkenin orta ve güney kesiminde 136 binden fazla kişinin etkilendiğini açıklarken, selden etkilenen 13 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerinde kaldığını belirtti.

136 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Megi’nin karaya çıktığı Visayas Adalar grubundaki Leyte’deki Baybay şehrinde bulunan Acil Müdahale Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma ekiplerinin toprak kayması yaşanan 10 köyde, en az 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.



Arama-kurtarma ekibinden bir sözcü isminin açıklanmaması koşuluyla basına verdiği demeçte, operasyonların devam ettiğini ve daha fazla insanın hala toprak altında gömülü olduğuna inanıldığını aktararak, toprak kaymasından kurtulanların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.



Yetkililer, dün sabah saatlerinde Filipinleri vuran tropikal fırtınadan ülkenin orta ve güney kesiminde 136 binden fazla kişinin etkilendiğini açıklarken, selden etkilenen 13 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerinde kaldığını belirtti.



Megi, her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinleri vuran ilk tropikal fırtına oldu.

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