Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 165 uçak, 146 helikopter, 773 tank, 2002 zırhlı araç, 376 top, 127 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 300 asker öldürüldüğünü açıkladı

RUSYA: UKRAYNA'DA 1351 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Rus güçleri 1471 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 148 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Ukrayna'da esir alınan muhalif liderin eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Ukrayna tarafından gözaltına alınan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Eşine işkence yapıldığını belirten Marçenko, "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenski'yi etkileyebileceğine ve eşimin serbest bırakılması için devreye girebileceğine inanıyorum" dedi.

Zulüm Filistinliyi Ukrayna’da da buldu İsrail zulmünden Ukrayna’ya kaçan binlerce Filistinli şimdi de Rus bombardımanları sebebiyle ikinci sürgünü yaşıyor.

