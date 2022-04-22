Türkiye Gazetesi

İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" Kraliçe 2. Elizabeth, 96. yaş gününü kutladı. Doğum günü dolayısıyla Kraliçe'nin atlara olan ilgisini de yansıtan, iki midilliyle Windsor Kalesi'nde çekilen bir fotoğrafı yayınlandı. Kraliçe, doğum günü kapsamında, İngiliz hanedanının 4 kuşaktır kullandığı Norfolk kentindeki Sandringham Malikhanesi'nde ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96'ncı doğum günü, başkent Londra'da da Hyde Park'taki 91 pare top atışıyla kutlandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın yanı sıra İngiliz bakan ve milletvekilleri de Kraliçe'nin doğum gününü paylaştıkları mesajlarla tebrik etti.

Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede 21 Nisan 1926'da dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümünün ardından Kraliçe unvanını aldı. Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 14 İngiliz başbakanı gördü. Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Covid-19 itirafı: Aşırı korkunç bir deneyimdi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, koronavirüse yakalandığı döneme ilişkin ilk kez konuştu, kendisini o dönemde çok yorgun ve bitkin hissettiğini belirterek "Bu korkunç bir salgın" dedi.

Kraliçe'ye başörtülü danışman Sultana Tafadar, İngiltere’de bir avukatın gelebileceği en üst düzey makam olan “Queen’s Counsel’a getirildi.