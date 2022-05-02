Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iki yıldır gölge düşen bayram kutlamaları bu yıl vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle bu yıl kutlamalarda normale döndü. İslam dünyası, tedbirlerin kısıtlanmasıyla bir arada Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor.

İslam dünyası yine bayramı farklı günlerde karşıladı. Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Filistin, Sudan, Suriye, Tunus, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlamaya başladı.

Söz konusu ülkeler, Ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiğini ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise Şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğunu duyurdu.

İran, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş, bayramın ilk günü olarak salı günü kutlayacak.

İRAN BAYRAMI SALI GÜNÜ KUTLAYACAK

İran’da bayram salı günü başlayacak. Ülkede Ramazan Bayramı’nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle farklı günde kutlanıyor.

İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle Ramazan Bayramı'nın salı günü başlayacağını aktardı.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN VE BAŞGLADEŞ’TE BAYRAM 3 MAYIS OLARAK BELİRLENDİ

Pakistan, Hindistan ve Bangladeş de aynı gerekçeyle bayramın ilk günü olarak 3 Mayıs'ı belirledi. Umman, Ürdün ve Fas, pazar akşamında hilalin gözetlenmesine devam edileceği belirtildi.

BAYRAM NEDEN FARKLI GÜNLERDE KUTLANIYOR?

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

AA'nın haberine göre, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.



Steinmeier: Ramazan Bayramı birlikte yaşamın parçası Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Bayram kutlamaları bir arada yaşamamızın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Bayramın ilk günü İstanbul'da yollar bomboş Ramazan Bayramının 1. gününde İstanbul yolları bomboş kaldı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 1 olarak ölçüldü. Boş yollar havadan dron ile görüntülendi.