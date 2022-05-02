Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK’ya ait 200 kilogram TNT’yi ele geçirdi.

YOL ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Irak’ta terör örgütü PKK/YPG güçlerinde bir darbe daha vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK’ya ait 200 kilogram TNT’yi ele geçirdi. Patlayıcı maddelerin, Duhok kenti yakınlarındaki Kanimasi kasabasını Bikova kasabasına bağlayan yol üzerinde ele geçirildiği belirtildi.

TEHLİKELİ PLANI ENGELLENDİ

IKBY’ye bağlı Terörle Mücadele Birimi, geçtiğimiz ay terör örgütü PKK’nın IKBY’ye karşı tehlikeli planını engellediğini ve Duhok sınırleri içerisinde PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiğini duyurmuştu.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB'den PKK/YPG'ye ağır darbe: 19 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 16, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Bu kapsamda 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduğu duyuruldu.