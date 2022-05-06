Türkiye Gazetesi

İslamofobi'nin en çok yayılım gösterdiği ülkelerden Fransa'da ayrımcı saldırılar bitmiyor. Daha önceden de Fransa'daki camilere saldırılar yapılmıştı ve dün akşam saatlerinde bir saldırı daha yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce dün gece caminin duvarlarına bırakılan 3 molotofkokteylin ateşe verilmesiyle çıkan yangında camide büyük hasar oluştu.

Durak caminin camlarına molotofkokteyl bağlandığına ancak birinin düşmesiyle caminin tamamen yanmaktan son anda kurtulduğunu belirterek dış cephede büyük hasar oluştuğunu, camların yandığını açıkladı.

'BUNU BEKLEMİYORDUK'

Durak, böyle bir saldırıyı beklemediklerini belirterek, "Biz içimize kapanık bir dernek değiliz. Burada Fransızlarla da beraber aktiviteler yapan bir derneğiz. İslami faaliyetlerle birlikte yardım kuruluşu olarak da çalışmalarımız oluyor." diye konuştu.

KENTTE İLK CAMİ SALDIRISI

DİTİB Metz Merkez Cami Dernek Başkanı Ali Durak, Metz kentinde ilk defa bir camiye saldırı düzenlendiğine işaret ederek, belediye başkanı başta olmak üzere belediyeden yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiklerini kaydetti.

MÜSLÜMAN TOPLUMU HEDEF HALİNDE

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinden (CCMTF) yapılan açıklamada, ülkede Müslüman karşıtı, ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlerin yükselişe geçtiği ve Müslüman toplumun hedef haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının cumhurbaşkanı seçimleriyle daha da belirginleşen ve Fransa'daki Müslümanların yıllardır maruz kaldıkları İslamofobiyle ilişkili olduğu vurgulandı.

GÜVENLİK KAMERALARININ TAKILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Saldırının ülkede son dönemde camiler başta olmak üzere ibadethanelerin kapatılmasıyla İslamofobik saldırıların arttığı döneme denk gelmesine işaret edildi. Cami yöneticileri, saldırının faillerinin bir an önce bulunması çağrısı yaptı. Öte yandan dernek temsilcilerinin daha önce güvenlik kameralarının cami ve çevresine takılması talebi Valilikçe gerekçe gösterilmeden reddedildi.

KINAMA EYLEMİ DÜZENLENECEK

Belediye öncülüğünde, yapılan bu saldırı için kınama eylemi düzenlenecek. Metz Belediye Başkanı François Grosdidier ise İslamofobik olarak nitelediği saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı yayımladı.

Saldırının "hoşgörünün hakim olduğu kentin ruhuna zarar verdiğini" dile getiren Grosdidier, kentte eylemi kınamak için cumartesi 12.00'da dayanışma mitingi düzenleyeceklerini aktardı.

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