Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su (Üst Yöneticisi) Elon Musk, doğum oranlarının azalması nedeniyle Japonya'yı uyardı. Doğum oranındaki düşüşü tersine çeviremediği sürece Asya'nın güçlü ekonomisinin yok olacağını ileri sürdü.

Twitter'daki paylaşımında milyarder girişimci, Japon Kyodo ajansının paylaştığı 'ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş' konulu haberine tweet ile karşılık verdi. Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er geç yok olacak" diyerek 'bariz olanı beyan ettiğini' ileri sürdü.

Geçtiğimiz ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun 11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş olduğu belirtildi. Hükümet verilerine göre, Japonya'da 2021'de 831 bin doğum, 1,44 milyon ölüm gerçekleşti. Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.

Rus askerinden Elon Musk'a tehdit! Milyarderin 'Ölürsem' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Elon Musk, bir kez daha yaptığı açıklama ile sosyal medyayı karıştırdı. Ukrayna’ya Starlink uydu terminali tedarik ettiği için Rus medyasında çıkan bir habere göre tehdit edilen Musk, bu kez gizemli bir “Eğer ölürsem” ile başlayan tweeti attı.

Gizemli hepatit Japonya’da görüldü Enfeksiyon kaynağı tespit edilemeyen gizemli hepatit, İngiltere’nin ardından Japonya’da da görüldü.