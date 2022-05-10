Türkiye Gazetesi

Almanya’da Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff ülkede yaşayan emeklilere “ısınmak için Türkiye’ye gidin” önerisinde bulundu Linnhoff, “Önümüzdeki kış gazdan tasarruf etmek için Alman emekliler tüm soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli” ifadelerini kullandı. Bild’in haberinde devletin kış aylarında emekli vatandaşların Mallorca, Tunus veya Türkiye’ye gitmeleri için 500’er Euro yardımda bulunarak sübvanse etmesi gerektiğini söyleyen Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle emeklilere kış aylarını Türkiye'de geçirmelerini tavsiye etti. Basında yer alan haberlerde Türkiye’deki turizmcilerin de kış aylarında gelecek turistlerin turizme büyük faydası olacağını söylediği aktarıldı.

DOĞALGAZ SORUNUNA ALTERNATİF TÜRKİYE ÇÖZÜMÜ

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrasında Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kış aylarında doğalgaz sorunu çekmesi öngörülüyor. Haberlerde SPD’li siyasetçi Ralf Stegner’in “Bu, tipik bir çılgın fikir ve kesinlikle enerji politikası zorluklarımızı çözmemize katkıda bulunmaz” dediği vurgulandı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart ise, çok sayıda insanın ülkeyi terk etmesi durumunda satın almanın azalacağı ve ekonominin olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. CDU’li siyasetçi Jana Schimke ise söz konusu önerinin en az 10 milyar Euro ek borçlanma getireceği uyarısında bulunurken, “Sonunda neyin kurtarılacağı ölçülebilir değil” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz ithalatını sıfırlayacağız Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamaya çalıştıklarını söyledi. Scholz, Putin'in intikam projesi uyguladığını belirtti.