Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere, Kanada, Estonya ve Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı yeni bir açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında on binlerce internet modemini kesintiye uğratan siber saldırının arkasında Rusya bulunuyor. Reuters’ın haberinde, Şubat ayı sonlarında Viasat'ın KA-SAT ağına yönelik dijital saldırının tam da Rus zırhlılarının Ukrayna'ya girmesiyle gerçekleştiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siber saldırının işgal sırasında Ukrayna komuta ve kontrolünü bozmayı amaçladığını söyledi. Ayrıca bu eylemlerin diğer Avrupa ülkelerini de etkilediği belirtildi.

STARLİNK SALDIRILARA DİRENİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, uydu internet saldırısını ‘kasıtlı ve kötü niyetli’ olarak nitelendirdi. AB Konseyi kesintinin Ukrayna’nın yanı sıra bazı AB üyesi ülkeleri de etkilediğini açıkladı.

Viasat kesintisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana gerçekleştirilen en görünür siber saldırı olmaya devam ediyor. Bu saldırının kesin sonuçları kamuoyuna açıklanmasa da hükümet raporları KA-SAT'ın Ukrayna askeri ve polis birimlerine internet bağlantısı sağladığını gösteriyor.

Starlink internet uydularını geliştiren uzay şirketi SpaceX’in kurucu CEO’su Elon Musk, şirketinin Ukrayna'da bulunan Starlink uydu geniş bant hizmetinin, Rusya'nın siber savaş engelleme ve bilgisayar korsanlığı girişimlerine direndiğini söyledi. Ancak Twitter'da çalışmalarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

SpaceX, gökyüzünü kapatmaya kararlı: Starlink uyduları fırlatıldı ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya fırlattı. 53 adet internet uydusunu daha uzaya fırlatan SpaceX'in Dünya'nın yörüngesindeki uydu sayısı 2 bin 300'ü aştı.

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