Türkiye Gazetesi

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı’ndan Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandığı ifade edildi.

Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40’tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Tibet Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durdurulduğu, pistten sapan uçağın motorunun alev aldığı öğrenildi. Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40’tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.





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