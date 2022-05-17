Türkiye Gazetesi

Dünyanın gündeminde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konuşuluyor. İki ülkenin NATO’ya katılma kararından sonra gözler Rusya’ya çevrilmişti. Rusya bu adımlara, ‘büyük bir hata’ cevabını vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile problemi yok, NATO'nun genişlemesi problem" dedi.

İngiliz The Times gazetesi Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen diplomatların karşılaşabilecekleri 2 teklif yazdı ve bunlardan birinin 2019’da başkayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK’ya karşı daha sıkı önlemlerin alınmasının olabileceğini belirtti.

Baltık ülkelerinden İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olmak için sıraya girdi. Çalışmalarına başlayan iki ülkeye Türkiye’den terör örgütü PKK ve FETÖ’ye destek verdiği nedeniyle veto aldı. Dış basının gündeminde yer alan bu haberde The Times gazetesi Türkiye’ye geniş yer verdi.

TÜRKİYE’NİN ŞARTLARINI YAZDI

The Times gazetesi 'NATO Rusya'nın kapı eşiğinde Baltık füze kalkanı kurmaya zorlanıyor' başlığıyla sunduğu haberde, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin önünde daha ciddi bir engel olduğunu belirten haberde, iki noktaya dikkat çekti ve Türkiye’yi gidecek 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini yazdı.

33 TERÖRİSTİN İADESİ REDDEDİLDİ

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

‘TERÖRİSTLERİ TESLİM ETMEYECEKLERİNE DAİR MESAJLARI VAR’

Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" dedi. İsveç'in Türkiye'yi ikna ziyaretine ilişkin ise "İknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" açıklamasını yaptı.

Finlandiya Parlamentosu NATO üyelik başvurusunu 188 oyla kabul etti Teklif parlamentoda 8'e karşılık 188 oyla kabul edildi

İsveç ve Finlandiya’dan çarpıcı anket! Türkiye bir kez daha NATO konusunda haklı çıktı NATO’da İsveç ve Finlandiya krizi devam ediyor. İki ülkeden peş peşe gelen NATO açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya karşı uyguladığı veto ise tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Terör yuvası” olarak nitelendirilen iki ülkenin Türkiye’ye ikna ziyareti ise sert karşılandı. Ortaya çıkan yeni bir anket ise gündem oldu. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet dedi.