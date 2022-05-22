Türkiye Gazetesi

Afrika kökenli maymun çiçeği(monkeypox) virüsü dünyada yayılıyor. New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

DSÖ: 80 VAKA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



Uzmanından uyarı: Maymun çiçeği virüsüne karşı kritik 2 önlem Çiçek hastalığı aşısının, maymun çiçek virüsü hastalığına karşı yüzde 85 oranında etkili olabileceğini belirten Doç. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, virüse karşı sosyal mesafe ve temasa dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dünyada maymun çiçeği endişesi: Spesifik bir tedavisi yok Dünyada maymun çiçeği virüsü paniği büyüyor. Virüs ilk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülmüştü. Sonrasında Avrupa’da birçok ülkeye ve Amerika’ya da sıçradı. Peki, yaklaşan yaz aylarında virüs yayılımı nasıl olacak? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk açıklamalarda bulundu.

Hızla yayılıyor: Uzman isimden Türkiye için maymun çiçeği virüsü açıklaması Dünya maymun çiçeği virüsü alarmında… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de tespit edilen virüs birçok ülkeye yayıldı. Vakalar hızla artarken, Prof. Dr. Hakan Oğuztürk maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı. Oğuztürk, “Benim şahsi kanaatim, Türkiye özeli için de konuşacak olursam; şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil” dedi.