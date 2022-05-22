Türkiye Gazetesi

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından başörtüsüz çalışmasının istendiği ve aksi taktirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldığı bildirildi.

İSVEÇ'TE BAŞÖRTÜSÜ AYRIMCILIĞI

Açıklamada, uyarının incelenmesi sonucu başörtüsü kullanan kadının ayrımcılığa uğradığının tespit edildiği belirtilerek, kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin bu kişiye yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesine karar verildiği ifade edildi.

İsveç’e PKK şantajı Başbakan Andersson, YPG/PKK destekçisi vekil Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde koltuğa oturdu. Kakabaveh, verilen sözler tam anlamıyla yerine getirilmezse hükûmetten desteğini çekme tehdidinde bulundu.