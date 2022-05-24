Türkiye Gazetesi

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna karşı başlattığı asker harekatta 3 ay geride kaldı. Direnişteki en büyük sembol ise Bayraktar TB2 SİHA’lar oldu. Ukrayna’da yerel halk, Bayraktar TB2 SİHA’lar için şarkılar hatta evcil hayvanlarına isimler koydu. Türk SİHA’larına ilgiler büyükken Ukrayna ordusundan şaşırtan bir klip geldi.

BAYRAKTAR ŞARKISINA KLİP ÇEKİLDİ

İki ülke arasındaki müzakerelerinde olumsuz sonuçlanması tansiyonu yükseltti. Bölgede gerilim tırmanırken gelen görüntüler içleri ısıttı. Ukrayna'da Bayraktar TB2 SİHA'ları için yazılan şarkının klibi çekildi. Klipte Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.

SAVAŞTA SON DURUM

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının 24 Şubat ile 24 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi. Buna göre, Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 213 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 480 insansız hava aracını da kaybetti.

Bayraktar AKINCI’dan 2000 kilometrelik rekor uçuş Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), üç ülkeyi geçtiği uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a ulaştı.

Ünlü analisten Bayraktar SİHA ve Kızılelma yorumu: F-35'lere alternatif İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA’ların Ukrayna’da dengeleri değiştirdiğini belirten Santora, orta vadede Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceğini belirtti. Öte yandan Santoro, Bayraktar TB3 ve MİUS / Kızılelma'nın F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini vurguladı.

İngiliz basınından Bayraktar TB2’lere övgü dolu sözler: Ukrayna’da oyunu değiştirdi Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2’ler Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki başarıları dünyada manşet olmaya devam ediyor. Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çeken Türk SİHA ve İHA’ları Ukrayna’daki başarılarıyla İngiliz basınının gündeminde. İngiliz basınında çıkan haberlerde savaşın başından beri Ukrayna’nın savunmasında Bayraktar TB2’lerin 800’den fazla saldırı gerçekleştirerek Rus ordularını püskürttüğünü belirtti.