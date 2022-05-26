Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, telefonda görüştü. İtalya’nın son günlerde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması yönünde girişimlerinin ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde Putin, Draghi’ye Ukrayna’da sürdürdükleri askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi.

DURDURULAN MÜZAKERELERİN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin özellikle kurtarılan Donbass bölgesi şehirlerinde barışçıl bir yaşam kurulması için sürdürülen çalışmalardan bahsetti. Ukrayna tarafından Azak Denizi ve Karadeniz limanlarından çıkışı engellenen sivil gemilerin çıkışı ve insani koridorların günlük olarak açılması da dahil seyrüsefer güvenliği tartışıldı. Ayrıca Kiev tarafından durdurulan müzakerelerin temel değerlendirilmesi de yapıldı" denildi.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ KONUSU DA ELE ALINDI

Putin ile Draghi’nin küresel gıda güvenliği konusunu da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Küresel gıda güvenliği alanındaki durum ayrıntılı olarak ele alındı. Rusya’nın tarım ürünlerinde dünya pazarına arzıyla ilgili ortaya çıkan sorunlarda, Rusya’nın suçlanmasının asılsız olduğuna dikkat çeken Vladimir Putin, ortaya çıkan sorunların üretim ve lojistik zincirlerinin işleyişiyle ilgili aksamalar olduğuna dikkat çekti” denildi.

Açıklamada, “Korona virüs salgını sırasında batılı ülkelerin mali politikalarının yanı sıra ABD ve AB tarafından uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ağırlaştığına dikkat çeken Vladimir Putin, Rusya’nın, batıdan gelen siyasi kısıtlamaların kaldırılması koşuluyla tahıl ve gübre ihracatı yoluyla krizin aşılmasında önemli bir katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Soros, Davos'ta konuştu: Putin’i en kısa sürede yenmeliyiz ABD’li ünlü milyarder ve iş adamı George Soros, Ukrayna’daki savaşı "Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı" olarak nitelendirdi ve "Toplumumuzu korumanın en iyi ve belki de tek yolu Rusya lideri Vladimir Putin’i mümkün olan en kısa zamanda yenmek" dedi.

Rus televizyonunda skandal açıklama: Putin’in merhameti olmasa nükleer füzelerle yok ederdik Rusya-Ukrayna savaşında 3 ay geride kalırken Rus devlet televizyonu yöneticisinden skandal bir açıklama geldi. 'Putin’in merhameti olmasa Ukrayna’yı 3 günde nükleer füzelerle yok ederdik' diyen yönetici herkesi şoke etti. Öte yandan Ukrayna’daki savaş rehin Ruslardan duyulan endişeden dolayı yavaş ilerliyor.

Putin'in kızından dikkat çeken paylaşımlar: Gizli hesabı ifşa oldu Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi sonrası dünyanın gündeminden düşmeyen Putin'i kızları ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova'nın bir sosyal medya hesabını yönettiği ve bu hesapta Batı'ya sert sözler söylediği, Ukrayna'ya ise sert tepki gösterdiği belirtildi.