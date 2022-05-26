Türkiye Gazetesi

Fransa’da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor. Martinez’in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.​​​​​​​

ORGANİZE DOLANDIRICILIK, KARA PARA AKLAMA...

Fransız basınında yer alan habere göre, Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı.

Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada “organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak” ve “kara para aklamakla” suçlanıyor.

Martinez’in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.​​​​​​​

Temmuz 2018’de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu İstanbul’da düzenlenen çeşitli operasyonlarla Bizans ve Osmanlı dönemine ait olan 344 tarihi eser ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu Yunanistan’da yaşlı bir çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu. Söz konusu eserlerin Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi.

Meksika ve Fransa arasında tarihi eser krizi: Yasal işlem başlatıldı Meksika, ülkelerine ait tarihi eserlerin Fransa'daki satışına karşı yasal işlem başlattı.