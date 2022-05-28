Türkiye Gazetesi

Ukrayna işgalinin henüz ilk günlerinde eski bir Rus diplomat WhatsApp mesajında "Nürnberg 2.0'a hazır olun" yazarak, Vladimir Putin’in Nürnberg Mahkemelerine benzer duruşmalar düzenleyeceğine işaret etti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın Nürnberg kentinde kurulan mahkemelerde dört müttefik devlet (İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, ABD) önde gelen Nazi subaylarını ve devlet adamlarını yargıladı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Rusya benzer mahkemeler kurabilir.

Rusya, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikalarında yüzlerce mahkumu tutarken, doğu Ukrayna'daki Rus yanlıları Nürnberg'den ilham alan askeri mahkeme fikrini ortaya attı. Bununla amaçları, Rusya'nın işgalini haklı çıkarmaya çalışmak ve dünyaya duyurmak. Rusya’nın bu amaçla toplu bir gösteri duruşmaları yapabileceği söyleniyor.

GÖSTERİYE ÇEVİRECEKLER

Donetsk bölgesindeki Rus lider Denis Pushilin, "Cumhuriyet topraklarında uluslararası bir mahkeme düzenlemeyi planlıyoruz" dedi. Bir örnekle açıklayarak 1943'teki Kharkiv davasını gösterdi; Sovyet ordusu üç Alman ve bir Ukraynalıyı yargılayıp mahkum ettikten sonra asarak idam etmişti. Asıl hedef kitlelerden biri dünya basınıydı. İdamların fotoğrafları Life dergisinde basıldı.

Kremlin'in böylesine korkunç bir ‘gösteri’ düzenleyip düzenlemeyeceği belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte Nürnberg tarzı mahkeme fikri, Rus dışişleri bakanlığında ve Mariupol'da esir alınan askerlerin takas edilmemesi gerektiğini belirten üst düzey milletvekilleri arasında destek buldu bile.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın başkanı da, doğu Ukrayna'daki bir mahkemenin “Nürnberg derslerini unutan herkese ders” olacağını söyledi.

UKRAYNA’YA NAZİ SUÇLAMASI

Wisconsin-Madison Üniversitesinde tarih profesörü ve Nürnberg'deki Sovyet Yargısı: İkinci Dünya Savaşından Sonra Uluslararası Askeri Mahkemenin Yeni Tarihi kitabının yazarı Francine Hirsch konuyu şöyle açıklıyor: “Bu, ‘Putin'in Nazilerden arındırma konusunda öne sürdüğü argümanı, Ukrayna'nın Naziler tarafından yönetildiği iddiasını ve Rusya'nın Ukrayna'nın Naziler tarafından yönetildiğine dair iddialarını destekleyen anlatıyı sunmak üzere yapılacak siyasi bir dava olacaktır. Rusya’ya göre, ‘İkinci dünya savaşı sırasında Ukraynalı işbirlikçiler ile bugün Ukraynalı askerler arasında doğrudan bağlantı’ var. Bence batıda bizim kurgu olarak anladığımız bu şeyi bir gerçekmiş gibi sunmaya çalışmak için kullanılacak. Gösteri denemeleriyle yapmak istedikleri şey bu.”

Savaş bölgesindeki bazı gözlemciler, Ukrayna’nın Bucha gibi şehirlerinde sivillerin katledilmesine ilişkin açılan uluslararası soruşturmanın ardından Rusya’nın böyle bir karşı hamleye geçebileceğini belirtiyor.

İkinci dünya savaşı tarihinin bir parçası olarak Nürnberg davaları Kremlin için derinden kişisel bir mesele olmaya devam ediyor. Tarih, Kremlin'in hem propagandasının hem de devlet politikasının kaynağı gibi görünüyor. Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı ve Putin'in üst düzey müttefiki Nikolai Patrushev, Ukrayna'nın Nazi Almanyası'ndaki 1945'tekiyle tamamen aynı olduğunu ileri sürdü. Danışman, "Bu fanatizm" dedi.

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