Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD ziyaretinde Türkiye’ye F-16 satışı yapılmaması konusunda lobi yapmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Benim için artık öyle birisi yok” ifadelerini kullanmın Türk-Yunan ilşkilerinin normalleşme sürecinin de askıya alındığını söylemişti.

Yunanistan ile artan gerginlik sonrası Atine yönetimi sınır duvarları konusunda harekete geçti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis 2020 yılındaki gibi göçmen gelmesine karşılık duvarların 80 km. daha uzatılacağını duyurdu.

ATİNA’DAN SINIRDA DUVAR HAMLESİ

Yunanistan’ın ülkesindeki ABD üslerini arttırma kararı sonrasında yaşanan gerginlik nedeniyle Atina yönetimi harekete geçti Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis bir televizyon kanalına verdiği röportajda Türkiye sınırındaki halihazırda 35 km. olan çelik beton duvarın 80 km. uzatacaklarını duyurdu.

2020’DE GÖÇMENLERİN SINIRA AKIN ETMESİ HATIRLATILDI

Göçmenlerin sınırı yürüyerek geçmesini önlemek için böyle bir hamle yaptıklarını söyleyen Miterakis ayrıca Dedeağaçta güvenliğin arttırılacağını duyurdu. 2020’deki Yunanistan sınırına akın eden göçmenler hatırlatarak bunun bir daha yaşanmaması için böyle bir adımın atıldığı ifade edildi.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı: BM'ye şikayet edeceklermiş Türkiye’nin hem bölgesinde hem de küresel anlamda artan etkisi Yunanistan’ı rahatsız etmiş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, ABD senatosunda yaptığı konuşma ve Washington’da Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri, normalleşme yolundaki ilişkilere çelme takmıştı. Son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, resti çekmiş ve “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” demişti. Yaşananların ardından Yunanistan bu defa da Ege Denizi'nde bulunan adaları bahane ederek Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlanıyor.

Yunanistan çözümsüzlüğü seçti Ankara’nın Atina ile sorunların çözümü ve yeni sayfa açma isteği, Yunan hükûmeti tarafından akamete uğratıldı.

Akdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koydu Yunanistan, İran bandıralı petrol taşıyan bir gemiye el koydu. ABD'nin talebiyle el konulan gemi nedeniyle Yunanistan-İran arasında gerilim yaşandı. Tahran yönetimi, İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a "korsanlık" suçlamasından bulundu.