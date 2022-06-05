Türkiye Gazetesi

ABD’de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinde Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibinin gelmesinin ardından yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Chattanooga Polis Şefi Celeste Murphy yaptığı açıklamada, 2 kişinin vurularak, 1 kişinin ise kaçan bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak olayın kimler tarafından niçin gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde de dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlenmiş, polis 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü 11 yaralı ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İzmir’de otomobile silahlı saldırı: Tribün lideri hayatını kaybetti İzmir’de hareket halindeki araca uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan olduğu öğrenildi.