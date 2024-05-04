Siyonist organ çetesine suç üstü! Suriyelilerin böbreklerini satan çete çökertildi

Suriyelilerin böbreklerini İsraillilere satan çete Adana’da çökertildi. Kirli pazarlık, akraba gibi göstermek için alıcı ile verici adına düzenlenen sahte pasaport sayesinde deşifre edildi. İsraillilerin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin acente sahibi Türk olduğu ortaya çıktı. Siyonistlerin böbrek için 1 milyon lira ödeme yaptığı belirlendi.

UMUTCAN İŞLEDİCİ İHA - İsrail, Türkiye ve Suriye üçgeninde bir organ ticareti şebekesi daha çökertildi. Adana’da ihtiyaç sahibi Suriyelilerin organlarını alıp siyonistlere satan çeteye operasyon düzenlendi. Skandal, İsrailli alıcı E.A.M. (28) ve Suriyeli S.A.S’nin (68) akraba gibi gösterilerek adlarına sahte pasaport düzenlenmesinin tespitiyle başladı. Adana Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri bir ay önce sağlık turizmi için İsrail’den gelen yedi kişiden ikisinin sahte pasaport taşıdığını belirledi. Sorguya alınan şüpheliler her şeyi itiraf etti.

İŞ BİRLİKÇİ TÜRK

Kirli pazarlığa Türkiye’de turizm acentesi sahibi M.A.U’nun (58) aracılık ettiği belirlendi. M.A.U ile birlikte A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar gözaltına alındı. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S’nin (32) yönettiği tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan baskında 5’i İsrail, 2’si Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı. Operasyonda 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. İsraillilerin, Suriyelilerin böbreğini 1 milyon lira karşılığında almak için anlaştığı öne sürüldü. Zanlılardan 9’u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİYONİST PARMAĞI

Adana’daki operasyon, siyonistlerin başını çektiği organ mafyalarını yeniden gündeme getirdi. Yakın dönemde manşet haberlerimizle uluslararası yasa dışı organ kaçakçılarının birçoğunun İsrailli olduğuna dikkat çekmiştik. İsrail’in, Gazze’de katlettiği ve cezaevinde işkence ile öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çaldığı ortaya çıkmıştı. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana izine ulaşılamayan yüzlerce çocuk bulunuyor. Suriye, Irak, Somali, Kongo, Burkina Faso ve Çad gibi fakir ülkelerden binlerce çocuk kaçırıldı. Bunların siyonistlerin kurduğu organ çetelerinin eline düştüğü belirtiliyor.