Erdoğan, İsrail ile ticaretin durdurulmasını değerlendirdi:  "Sabır taştı, kapıyı kapattık"

“Ticareti durdurma kararıyla birlikte Batı’nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, mazlumların yanında olacağız” diyen Erdoğan, Özel ile yaptığı görüşmeyi de “Siyasette yumuşa dönemini girildi” şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan “Özgür Bey’in genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki; Türkiye’nin, siyasetin buna ihtiyacı var” cevabını verdi.

“DAHA SABREDEMEZDİK”

Cumhurbaşkanı, İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasına ilişkin ise “Saldırılar başlamadan önce Netanyahu ile ABD’de gerçekleştirdiğim görüşmeyi durup dururken yapmadım. Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek istedim. Ancak Netanyahu acımasızlığını çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Başta ABD olmak üzere bütün Batı, İsrail’e çalışıyor. Bu kadar imkânlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin’in o garip gureba, yoksul insanları bombalar karşısında ölüme mahkûm oldu. İsrail şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Daha sabredemezdik. Gerekli adımları attık. İsrail ile aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı, bunu biz yok farz ederek kapıyı kapattık. Hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ NETANYAHU’YU DURDURMAK”

Ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde MÜSİAD Yönetim Kurulu’nu kabul eden Erdoğan, İsrail ile ilgili açıklamalarını burada da sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ticareti durdurma kararıyla birlikte Batı’nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında bütün Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Tek bir gayemiz var, o da Batı’nın şartsız askerî ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak. Türkiye’nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ”

Erdoğan, enflasyona dair ise şu mesajı verdi: Önümüzde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bunu çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri, Orta Vadeli Program beklentilerimizle uyumlu.