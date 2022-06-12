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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
12.06.2022 - 16:32 | Son Güncelleme: 12.06.2022 - 16:40
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz. Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil" açıklamasını yaptı.
Etiketler : NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
872196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/872196.aspx
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