Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

DSÖ, yüzyılın başından bu yana ruh sağlığına ilişkin en geniş incelemesinde yaklaşık ‘yedi gençten birinin’ bu kategoride yer aldığını belirterek bunun daha da endişe verici olduğunu kaydetti. Covid-19 pandemisinin ilk yılında depresyon ve anksiyete gibi yaygın durumların oranlarının yüzde 25’ten fazla arttığını iddia eden DSÖ, dünyadaki ergenlerin %14’ü de dahil olmak üzere yaklaşık bir milyar insan zihinsel bir bozuklukla yaşadığına dikkat çekti. DSÖ’nün raporuna göre, her 100 ölümden 1’inden fazlası intihar oldu ve intiharların %58’i ise 50 yaşından önce meydana geldi. Raporda “Ağır zihinsel sağlık sorunları olan insanlar, çoğunlukla önlenebilir fiziksel hastalıklar sebebiyle, genel nüfustan ortalama 10 ila 20 yıl önce ölüyor” denildi. Çocuklukta cinsel istismar ve zorbalık depresyonun başlıca sebepleri olarak açıklandı. Raporda, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, sağlık, savaş ve iklim krizi, ruh sağlığına yönelik tehditler arasında yer aldı.

Dünyada kaç tane Maymun çiçeği vakası var? DSÖ rakamları paylaştı Dünyanın son zamanlarda Maymun çiçeği virüsü ile dertte. Peki, bu virüs, kaç ülkede görüldü, ne kadar vaka var? DSÖ'den buna ilişkin bir açıklama geldi.

DSÖ yetkilisinden korkutan açıklama: Maymun çiçeği virüsü birkaç yıldır sinsice dolaşıyor Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'deki maymun çiçeği vakası artışını doğruladı. Bilim insanları ise şaşırtan bir açıklama yaparak maymun çiçeği virüsünün birkaç yıldır sinsice dolaşıyor olabileceğini söyledi.