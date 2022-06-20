Türkiye Gazetesi

Resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı. COVID-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta COVID-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu.

Suudi Arabistan'tan hac planı açıklaması Bu seneki hac planını kamuoyuyla paylaşan Suudi Arabistan, hacıların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için modern teknolojileri kullanacak.

Suudi Arabistan’da Türk hacı adaylarına anlamlı karşılama Suudi Arabistan’a ulaşan ilk Türk hac kafilesi, havalimanında ilahiler ve zemzem suyu ikramı ile karşılandı.