Türkiye Gazetesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İngilizce yayın yapan haber sitesi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman’ın (MBS) yarın Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaretin, iki ülke ilişkilerinin son iki yılda hızla ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu bildirdi.

İlişkiler, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi sonrasında bozulmuştu. Ziyaret, prensin Mısır, Ürdün ve son olarak Türkiye’yi kapsayacak turu kapsamında yapılıyor.

Bir Türk yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerde tam normalleşmeye gidilmesinin ve kriz öncesindeki duruma dönülmesinin beklendiğini ifade etti. İsmi açıklanmayan yetkili, “Yeni bir dönem başlayacak” dedi. Haberde şu ifadelere yer verildi: MBS, ülkenin insan hakları siciline yönelik eleştirileri yumuşatmak için Suudi Arabistan'ın muazzam petrol üretim kapasitesini kullanıyor.

Buna karşılık Erdoğan da 2023'te beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'nin sarsılmış ekonomisini rahatlatmaya yardımcı olabilecek finansal destek arıyor.” Türk yetkililer, ziyaret sırasında enerji, ekonomi ve güvenlik anlaşmaları imzalanacağını, Suudi fonlarının Türkiye'deki sermaye piyasalarına girmesi için de bir plan üzerinde çalışıldığını söylediler. Analistlerin, Suudi fonları ve gelecek dövizin Erdoğan'ın seçimler öncesinde desteği artırmasına yardımcı olabileceğini söylediklerini belirten Al Jazeera, Suudi Arabistan’a Türk silahlı insansız hava araçları satışının da MBS’nin ziyaretinde gündeme gelebileceğini bildirdi.

Prens Selman Ankara'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede bölgesel ve uluslarası gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki kritik temas: Önce Prens Selman sonra NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara’da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.