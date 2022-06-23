Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi.

Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini bildirdi. Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Muson mevsiminin etkisindeki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş'te şiddetli yağışlar uzun süredir sel, heyelan ve kazalara neden oluyor. Meghalaya, Assam ve Arunaçal Pradeş'te sel, heyelan ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükselmişti.

Hindistan’da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Hindistan’da kanadından alevlerin yükseldiği fark edilen yolcu uçağı acil iniş yaptı. Polis ve havaalanı yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi.

Hindistan ve Bangladeş'te sel: En az 25 kişi öldü Hindistan ve Bangladeş’te etkili olan yağışlar, sel felaketine neden oldu. İki ülkede sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması nedeniyle toplamda en az 25 kişi hayatını kaybetti.