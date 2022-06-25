Türkiye Gazetesi

Türk doktor Serhat Gümrükçü, kiralık katil tuttuğu iddiasıyla ABD'de tutuklu yargılanıyor. Son olarak öldürülen Gregory Davis'in eşi Melissa Davis; Serhat Gümrükçü'ye 25 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı. Davis ailes, Gümrükçü'ye ait olan Los Angeles merkezli 'Enochian BioSciences' şirketindeki hisselere el konulmasını istiyor.

TIP DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2013 yılından bu yana kanser ve enfeksiyon hastalıkları üzerine araştırmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, coronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemiyle de tıp dünyasında adından bahsettirmişti. Ancak Gümrükçü, tıp alanındaki ismini gölgede bırakacak bir olaylarla gündemde yerini almaya devam ediyor.

KİRALIK KATİL TUTTUĞU İDDİASI

Los Angeles merkezli 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan 39 yaşındaki Gümrükçü, aynı şirkette teknoloji direktörü olarak görev alan 35 yaşındaki Berk Eratay ile Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada yargılanıyor. Mahkemede yer alan iddia ise Gümrükçü ve Eratay'ın cinayet için kiralık katil tuttukları yönünde.

KATİLE BİTCOİN İLE ÖDEME YAPMIŞ

Davis’in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, kiralık katilin bulunmasına Berk Eratay'ın aracılık ettiği belirtildi. Eratay'ın kiralık katile, 110 bin dolar nakit ve bir miktar Bitcoin ile ödeme yaptığı da yer aldı. Ayrıca, Gümrükçü yardımları karşılığında Eratay’a şirketinden hisse verdiği de hazırlanan iddianamede yer aldı.

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