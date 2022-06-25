Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in attığı adımlar sonrası gerginleşen Ankara-Atina hattında sular surulmuyor. Erdoğan'ın 'başının çaresine baksın' çıkışının ardından Yunan kanadından ılımlı mesajlar gelse de Miçotakis yönetimi provokatif tutumunu sürdürmeye devam ediyor.

Ege ve Doğu Akdeniz'de sınırları aşan faaliyetlerini hızlandıran Yunanistan, saldırgan politikasını bu kez de Ege'ye taşımaya hazırlanıyor. Yunan medyası, Miçotakis yönetiminin provokatif faaliyetlerini Ege'nin kuzeyine de yayacak bir planı yürürlüğe koymaya hazırlandığını iddia etti.

HEDEFLER LİMNİ, SEMADİREK VE MİDİLLİ

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden To Vima'da yer alan habere göre; Yunan hükümeti, Çanakkale Boğazı çıkışında bulunan ve uluslararası anlaşmalara göre gayriaskeri statüde bulunan Limni, Semadirek ve Midilli adalarını, askerileştirme politikasını hızlandıracak adımlar atacak.

'PROVOKASYON BÖLGESİ'

Plana göre Atina yönetimi, Limni, Semadirek ve Midilli üçgenini Türkiye'ye karşı kullanılacak bir 'provokasyon bölgesi' olarak belirledi. Yunan ordusu bölgede tam kontrolü sağlamak amacıyla Fransa'dan alınacak Belharra sınıfı fırkateynler ile korvetleri bölgeye yerleştirecek.

MERİÇ HATTINA İHA TAKVİYESİ

Öte yandan Miçotakis yönetimi, Meriç Nehri hattı boyunca örülen yeni duvar dışında, bölgede zırhlı araç ve İHA faaliyetlerini de artıracak. (Haber7)

Miçotakis'ten 'Yunanistan başının çaresine baksın' diyen Erdoğan'a ılımlı çağrı Gerilen Ankara-Atina ilişkileri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili "Artık başının çaresine baksın" diyen Erdoğan'a Miçotakis'ten diyalog mesajları geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili yorumda bulunan Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.