Türkiye Gazetesi

Evde arama yapan polis memurları bodrum katını aramak için alt kısma indiğinde bir dondurucuyla karşılaştı fakat dondurucuyu açan polisler dehşete düştü. Çünkü içinde cesedi çürümeye yüz tutmuş 3 yaşındaki bir çocuğun cesedi vardı.

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit şehrinde polis memurları, bir evin bodrumundaki dondurucuda 3 yaşındaki bir çocuğa ait çürüyen cesedin bulmasının ardından, Azuradee France isimli anneyi çocuğunu öldürmekle suçladı. Wayne County Savcısı Kym Worthy Pazar günü yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki kadının birinci dereceden cinayet, çocuk istismarı ve işkencesiyle ve bir bireyin ölümünü gizlemekle suçlandığını söyledi.

DUYGUSUZ OLANLARI BİLE DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Detroit News'in haberine göre, 31 yaşındaki anne, pazar günü yapılan sorgulamanın ardından hapse atıldı.

Savcı Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, ciddi şekilde duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, aynı zamanda evde onlarla birlikte yaşayan ‘katil’ yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor” dedi.

KALAN 5 ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Polis Şefi James White, Cuma günü erken saatlerde evde bir refah kontrolü yaptıkları sırada, Detroit polis memurlarının ve Çocuk Koruma Hizmetleri üyelerinin, çocuğun cesedini bulduklarını söyledi. Çocuğun nasıl, ne zaman öldüğü ya da vücudunun dondurucuda ne kadar süre kaldığı soruları hemen yanıtlanamadı.

Polis Şefi White, evde beş çocuğun daha yaşadığını söyledi. Bu çocuklar, Çocuk Koruma Hizmetlerinin velayetine yerleştirildiler. Anne Azuradee France’ın savunma avukatı ve bölge savcısı arasındaki 'muhtemel sebep konferansının', 8 Temmuz’da gerçekleşmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Biden G7 zirvesi öncesi açıkladı: Rusya'ya altın yasağı geliyor G7 ülkeleri, Rus altınının ithalatını yasaklama kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.

ABD'de korkunç infaz! Silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.

Türk doktor ABD’de yargılanıyor: Kiralık katille cinayet işlendiği iddiasına 25 milyon dolarlık dava ABD’de dört sene önce bulunan ceset üzerine tutuklana Türk doktor Serhat Gümrükçü'ye 'kiralık katil tuttu' iddiası ile 25 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.