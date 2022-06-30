Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması, İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya yaklaştırdı. Rusya ile 1.300 km sınırı olan Finlandiya, büyük güvenlik endişesi yaşadı. Tarafsız ülke olarak bilinen İsveç ise 1980’li yıllardan beri NATO ile askerî ilişkilerini sürdürüyordu. Pek çok konuda Avrupa ile birlikte hareket eden İsveç, Ukrayna krizinin ardından üyelik sürecini hızlandırdı. Ülkede NATO üyeliğini isteyenlerin oranı savaşla birlikte yüzde 20’den yüzde 70’e çıktı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin cirit attığı iki ülke, Türkiye’nin taleplerini her ortamda yok sayıyordu. Ancak Rusya tehdidi, işleri değiştirdi ve iki ülke Türkiye’nin isteklerini kabul etti. Pekiyi bundan sonra ne olur?

Finlandiya’nın NATO üyesi olmasıyla, NATO-Rusya sınırı bugünkünün iki katında çıkacak. Bu da doğal olarak Rusya’nın güvenlik endişesini büyütecek ve daha saldırgan olmasına yol açabilecek. Bunun en somut örneği ise ekonomik yaptırım olarak görülecek. Zira Finlandiya ihtiyaç duyduğu doğalgaz, petrol ve tahıl ürünlerinin büyük bir bölümünü Rusya’dan alıyor.

Veto hakkımız cepte duruyor Ankara, imzalanan 10 maddelik mutabakat zaptının her bir maddesindeki uygulamaları yakından izleyecek. Aksi bir durumda veto kartı hâlâ elimizde.

NATO'da kritik görev devri! Komuta İspanya'dan Türkiye'ye geçti NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası düzenlenen törenle bir yıl süreyle Türkiye'ye devredildi.