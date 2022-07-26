Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesinin ardından alarma geçen Polonya, Avrupa'daki en güçlü NATO ordusunu kurmak istiyor. Bu bağlamda açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaşcak, "Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak." ifadelerini kullandı.

"KREMLİN YÖNETİMİ GÜÇLÜLERİ VURMUYOR"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaşcak, Polonya'da yayımlanan Siece dergisinde dün yayımlanan röportajında Belarus ve Rusya'yla sınır komşusu olduklarına dikkat çekerek: "Cephe hattındayız." dedi.

Blaşcak, Rusya ve Belarus'u, güçlü orduyla caydırılması gereken potansiyel birer düşman olarak gördüklerini söyleyerek, ordunun düşmanları korkutup kaçıracak kadar büyük ve güçlü olması gerektiğini belirtti.

Bakan Blaşcak, "Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak." ifadelerini kullandı.

POLONYA'DA SİLAH STOĞU YENİLEME GİRİŞİMİ

2018'de sipariş edilen ABD yapımı uçaksavar füzesi Patriot'ın ilk partisinin bu yıl geleceğini duyuran Blaşcak, hava savunma füze sistemi tedarik edeceklerini de bildirdi. Bu sistemin, Birleşik Krallık yapımı Sky Saber'la "eşdeğer" bir teknoloji olduğunu açıkladı.

Sovyetler Birliği döneminden kalma 200'ü aşkın T-72 tankını Ukrayna'ya gönderen Polonya, silah stokunu yenilemeye çalışıyor.

Blaşcak, ABD'den kullanılmış 116 M1 Abrams tankı satın alındığını geçen hafta duyurmuştu. Bunun dışında 250 yeni tank için de anlaşma yapıldığını ifade etmişti.

Nüfusu 38 milyonu bulan Polonya'da askeri personel sayısı yaklaşık 150 bin. Ordunun envanterinde 863 tank, 4 bin 786 zırhlı araç ve 452 hava aracı var.

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