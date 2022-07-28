Türkiye Gazetesi

Pakistan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketi ile mücadele ediyor. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Muson yağmurları sele neden oldu. Belucistan eyaletinin Genel Sekreteri Abdul Azai Aqili sel nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 77 evin tamamen yıkıldığını ve 10 binden fazla evin ise hasar gördüğünü açıkladı.

Belucistan eyaletinde Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 111 kişi hayatını kaybetti

Pakistan Ordusu'nun bugün Muson yağmurlarının etkili olduğu Sind, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin zamanımızın "inkar edilemez bir gerçeği" olduğunu belirtti.

Öte yandan Ketta eyaletinin Hanna Urak bölgesinde nehir ve kanalların taşması sonucu sular altında kalan 40 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Pakistan'da kriz tırmanıyor: Devlet varlıkları acil satılacak Pakistan ekonomik olarak zor dönemden geçiyor. Ülkede Bakanlar Kurulu, 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı onayladı.

Dışişleri Bakanlığından Pakistan’a taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Pencab Eyaleti'nde meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.