Türkiye Gazetesi

27-28 Temmuz'da şiddetli yağışların etkili olduğu Katar'da sosyal medya kullanıcıları, "yılın olağan dışı bir zamanında Katar'da arka arkaya ikinci gün yağmur" notuyla birçok video yayımladı.

Katar Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusu ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarların da eşlik ettiği belirtilerek, yağışların bazı yollarda trafiği olumsuz etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, bazı bölgelere deniz üzerinden kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar geldiği ayrıca gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

BAE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bazı kentlerde yolların kapanmasına neden oldu.

Ülkenin çeşitli noktalarında 27 Temmuz'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, ev ve iş yerlerinde hasarlara yol açtı.

BAE hükümeti, selin neden olduğu hasarın giderilmesi için acil bir komite kurulduğunu duyurarak, ülkenin doğu bölgelerindeki sağanak yağışlardan etkilenen tüm ailelerin geçici barınma alanlarına nakledilmesi talimatını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAĞIŞLAR YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Suudi Arabistan Meteoroloji Merkezi de bazı kentlerde cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışlara tanık olunacağını açıkladı.

Merkez, sağanak yağışların etkili olacağı yerler arasında Cizan, Necran, Asir, Baha ve Mekke’nin de yer aldığı bilgisini paylaştı.

Riyad'ın güney kesimleri ve doğu bölgelerinde de 27 Temmuz'da başlayan yağışların yarına kadar şiddetli şekilde devam edeceği tahmininde bulunuldu.

Kuveyt, Bahreyn ve Umman meteoroloji daireleri, 27 Temmuz'da başlayan yağışların hafiften orta dereceye değişen miktarlarda devam edeceğini bildirdi.

İran’daki sel felaketinin bilançosu: 44 ölü İran’da 22 Temmuz tarihinden bu yana yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde 44 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’daki selde 111 kişi öldü Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 111 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 77 evin tamamen yıkıldığını ve 10 binden fazla evin ise hasar gördüğünü açıkladı.