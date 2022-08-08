Türkiye Gazetesi

Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

REFARANDUM SONBAHAR BAŞINDA

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"HERHANGİ BİR SALDIRI İNTİHAR OLUR"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima felaketinin 77. yıldönümü için geldiği Japonya'da, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin saldırılara hedef olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur. Umarım saldırılar biter ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santrale erişebilir" demişti.

UAEA'dan Zaporijya uyarısı: Nükleer santral kontrolden çıktı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), geçtiğimiz mart ayından bu yana Rus güçlerinin kontrolünde olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin "kontrolden çıktığını" açıkladı.

Rusya'dan kısmi ateşkes kararı: Mariupol’den Zaporijya’ya insani koridor açıldı Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını açıkladı.