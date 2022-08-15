Türkiye Gazetesi

Baykar Savunma tarafından üretilen yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA’ları etkisini tüm dünyaya duyurdu. Son olarak Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar TB2’ler, savaştaki başarısı ile göz doldurdu. Ukrayna ordusuna moral kaynağı olan Bayraktar TB2’ler için şarkılar yazıldı, bağış kampanyası başlatıldı.

Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar

"TÜM DÜNYA BAYRAKTAR MÜŞTERİSİ"

Bütün dünya bu 'drone’ların müşterisi” diyen Baykar Teknoloji’nin yöneticisi Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin başarısının tüm dünyada TB2'ye talebin arttığını söylemişti. Türkiye’nin ürettiği SİHA’lar için talepler üst üste gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin ürettiği SİHA’lar başarılarıyla dünyada konuşulmaya devam ediyor. Manşetleri süsleyen hakkında sayfalarca analizler yazılan Bayraktar, şimdi de Fransa basınına konu oldu.

“EŞİ BENZERİ OLMAYA BİR BAŞARIYA İMZA ATIYOR”

Fransa basınından BFM TV, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yıpratma savaşında güçlü bir müttefik buldu: Bayraktar TB2 SİHA." dedi. Söz konusu insansız hava aracının düşük maliyetli olduğu ve Rus askeri noktalarında hasara yol açtığına vurgu yapıldı. Haberde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

“UKRAYNA ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRİLECEK”

Tasarım kapasitesinin TB2'ler için ayda 20 adede çıkarıldığı, önümüzdeki üç yıl boyunca sipariş defterinin dolu olduğu belirtilerek, "Şirket, doğrudan Ukrayna'da bir fabrika kurmayı umuyor." notuna yer verildi. Fransız kanalı, Haluk Bayraktar'ın, "Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'yı destekleyen mühendislik teknik ekibimiz var. Aynı zamanda Ukrayna'yı bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz." şeklindeki açıklamalarını izleyicilerine aktardı.

2023 İÇİN KIZILELMA YOLDA

"Baykar iki tip drone üretiyor: TB2 ve Akıncı" bilgisinin paylaşıldığı haberde şunlar anlatıldı: "Şimdi 2023 için planlanan Kızılelma adlı yeni ve daha etkileyici bir model üzerinde çalışıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı'na göre, Kiev, Rusya'ya karşı savaşın başlamasından bu yana 50 TB2 SİHA aldı. TB2, 20 saatten fazla otonomluk sunuyor. Saatte 250 kilometre hızla hareket ediyor ve 6 bin 800 metre yükseklikte uçuyor. 150 kilometrekarelik bir menzili kapsıyor. 4 adet lazer güdümlü füze taşıyabilme kapasitesine sahip. Liste fiyatı 4 milyon dolar civarında."

BAYRAKTAR TB2

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

22 ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı! 3 yıllık sipariş alındı: 720 yerli SİHA şimdiden satıldı Tüm dünyanın gözü Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın üzerinde… Öyle ki her geçen gün Baykar yeni tekliflerle karşılaşıyor ve değerlendiriyor. Son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 22 ülkeyle TB2 SİHA ihracatı konusunda anlaştıklarını duyurdu.