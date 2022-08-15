Türkiye Gazetesi

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 1 Ağustos 2021- 31 Temmuz 2022 dönemini kapsayan 12 ayda ülkede 125 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerden 108'i aile içi şiddet ya da partner veya eski eş tarafından gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında kadın cinayetlerinin sık yaşandığı ülkelerden İtalya'da yıllara göre sayılara bakıldığında 2018'de 141, 2019'da 111, 2020'de 116, 2021'de 118 kadın öldürüldü.

Böylelikle 2022'de, son yüç yıllık verilere nazaran kadın cinayetlerinina arttığı görüldü.

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları yüzde 53 arttı İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vaka sayısının son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdiği bildirildi.

İspanya ve İtalya yanıyor: On binlerce hektar yeşil alan kül oldu İspanya ve İtalya'da bu yılın geride kalan döneminde çıkan orman yangınları sebebiyle on binlerce hektar arazinin zarar gördüğü belirtildi.

İtalya Parlamentosu lağvedildi İtalya Başbakan Mario Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümetine dün parlamentoda destek vermemesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunmuştu. Mattarella, istifayı kabul ederek İtalya Parlamentosu'nu lağvetti.