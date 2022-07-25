Türkiye Gazetesi

İspanyol basınında, Avrupa Birliği Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırılan haberlere göre, İspanya'da 2022'nin başından beri 200 bin hektar orman arazisi yandı.

Bu arada, ülkenin güneybatısında Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de geçen perşembe çıkan orman yangını devam ediyor.

İspanyol basınına göre, Tenerife'deki orman yangını 2 bin 423 hektarlık yeşil alanı etkiledi. Adanın kuzeyinde yaklaşık 600 kişi tedbiren tahliye edildi.

İtfaiyeciler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İtalya da orman yangınlarından etkilendi

İspanya'ya göre daha düşük olsa da İtalya'da da yılbaşından bu yana önemli oranda yeşil alan yangınlar sebebiyle tahrip oldu.

İtalyan ANSA ajansının EFFIS'e dayandırdığı haberine göre, 2022'de İtalya'da çıkan 243 yangında 27 bin 883 hektarlık orman alanı zarar gördü.

İtalya'da da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Gorizia kenti civarında Carso mevkisinde geçen hafta başlayan yangın kontrol altına alındı. Slovenya’da devam eden orman yangınının İtalya’ya sıçrama ihtimali sebebiyle tedbiren sınır bölgesinde riskli durumdaki 300 kişi tahliye edildi.

Toskana Bölgesi'nde de Maremma kenti civarı ile Grosseto kentinin yakınlarındaki orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Bu arada, her iki ülkede de aşırı sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. İtalya'da da İspanya'da da aşırı sıcaklar sebebiyle bazı kentlerde kırmızı alarm verilmiş durumda.

İspanya'nın güneyindeki Cadiz ve Cordoba'da sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı, İtalya'da ise 19 kentte sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkması sebebiyle halkın uyarıldığı belirtildi.

Manisa’da orman yangını büyüdü: Evler tahliye ediliyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyüdü. Ekiplerin müdahale ettiği yangın sebebiyle 20 ev boşaltılırken 40 kişi tahliye edildi. Öte yandan yangında 8 evin yanarak küle döndüğü öğrenildi.

Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi ABD’nin Kaliforniya eyaleti günlerdir alevlerle mücadele görüyor. Cuma günü başlayan yangınlar nedeniyle Mariposa County’de acil durum ilan edildi.