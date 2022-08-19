Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede Timonovo ve Soloti köyleri yakınındaki mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Gladkov, her iki köyün sakinlerinin tahliye edildiğini ifade etti.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, yangının sebebinin araştırıldığını vurguladı.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda 16 Ağustos’ta yangın çıkmış, yangınla mühimmatların patladığı belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı olayı “sabotaj” olarak nitelendirmişti.

Yangın emniyet şeritleri binlerce hektar alanı kül olmaktan kurtarıyor. Yaz aylarında kıymeti bir kez daha anlaşıldı Türkiye yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadelede yoğun bir dönem yaşıyor. Manisa Akhisar’daki yangında binlerce hektarlık alan yangın emniyet yol ve şeritleri ve Orman Genel Müdürlüğü personelinin müdahalesiyle kül olmaktan kurtuldu.

Avrupa ve ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini etkisi altına almış durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika orman yangınlarıyla savaşıyor.