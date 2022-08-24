Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, 9 Ağustos’ta, 2015 İran nükleer anlaşmasına ilişkin nihai taslak metni sundu. Bu metne ilk olarak İran tarafı karşılık verdi. Ancak ABD'den uzun bir süre ses çıkmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün yaptığı açıklamada beklenen cevabın geldiğini duyurdu. Kenani "Nükleer müzakerelerde son değerlendirmeye ilişkin ABD’den cevap aldık” dedi. Kenani "ABD’nin sunduğu görüşlere ilişkin tam değerlendirme süreci başladı. İran olarak değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bizde görüşümüzü paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya), Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı.

BIDEN İLE BUZLAR ERİDİ

Joe Biden'ın Kasım 2021'de başkanlık görevine başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı sebepler durdurulmuş, bu ayın başlarında yeniden başlamıştı.

ABD ve İran arasında nükleer anlaşmanın olumlu yönde ilerlediği iddiası Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell tarafından nükleer anlaşmaya geri dönüş için 9 Ağustos tarihinde sunulan nihai taslak metne ABD ve İran'dan gelen tepkiler nedeniyle, iki ülkenin anlaşmaya dönmeye yakın olduğu iddia edildi.

İran duyurdu: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, nükleer müzakerelerin sonuçlandığını ve anlaşma sürecinin başladığını söyledi.

İran ABD ile nükleer anlaşma şartını açıkladı: ‘Gerçekçi ve esnek’olması durumunda mümkün İran, AB'nin nükleer müzakerelerde nihai anlaşma taslağı olarak sunduğu öneriye yazılı yanıt verdiğini duyurdu. AB tarafından sunulan nihai anlaşma metnine ABD'nin cevabının "gerçekçi ve esnek" olması halinde bir anlaşmaya varılacağı belirtildi.