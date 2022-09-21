Türkiye Gazetesi

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin’in kısmı seferberlik ilan etmesi ülkede paniğe yol açtı. Putin’in açıklaması sonrası yedek asker statüsündeki binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü. Rusya’da Türkiye ve Ermenistan’a yapılan charter (bireysel uçak kiralama) uçuşlarındaki tüm biletler tükendi. Öte yandan tek yön uçak biletleri 30 bin TL’nin üzerine çıktı. Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı.

Uçak biletleri tükenme durumuna geldi.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Rusya'nın charter uçuşu(bireysel uçak kiralama) yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı. Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildi.

RUSYA’DA KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ukrayna-Rusya savaşında 6. ayı geride bırakırken yeni bir gelişme yaşandı. Donbas, Zaporijya ve Herson Rusya’ya bağlanmak için referandum kararı aldı. Bölgelerin bağımsızlık kararını desteklediklerini söyleyen Rus lider Putin, askeri kısmı seferberlik ilan etti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin çağrılacağını açıkladı. Putin, tüm devlet kanallarında yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu:300 bin yedek askerin çağrılacak

“BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜ REDDETTİLER”

Rusya’nın toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve egemenliğini korumaya yönelik çeşitli adımlar atılmasının gerektiğine işaret eden Putin, Batılı ülkelerin sivillere karşı saldırılarla Ukrayna savaşını 2014’te başlattıklarını anlatarak “Bugünkü Kiev rejimi, Donbas sorununa barışçıl bir çözümü açıkça reddettikten ve nükleer silah elde etme arzusunu açıkladıktan sonra Donbas'ta yeni bir geniş çaplı saldırının kaçınılmaz olduğu kesinlikle açık hale geldi. Bu bağlamda, önleyici bir askerî harekât düzenleme kararı gerekliydi ve mümkün olan tek karardı.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşında 6. ay geride bırakıldı.

SEFERBERLİK RESMEN İLAN EDİLDİ

Donbas’taki harekatta yalnızca sözleşmeli profesyonel askerlerin hizmet verdiğini kaydeden Putin, “Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım.” dedi.

“TECRÜBELİ ASKERLER SEÇİLECEK”

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek, “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan dikkat çeken açıklama: Sadece Ukrayna ile değil kolektif Batı'yla savaşıyoruz Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu kısmi seferberlik ilanı ile ilgili de sadece 300 bin yeden askerin görevlendirileceğini kaydetti.